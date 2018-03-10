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此内容发布于2018年3月10日 上午5:50 最后更新 - 2018年3月10日 -05:50

（法新社华盛顿9日电） 对于美国总统川普同意与北韩领导人金正恩举行峰会，多次访问北韩的美国前驻联合国大使李察逊提出忠告，请川普务必纠合团队以拟定策略。

李察逊（Bill Richardson）曾与伊拉克前总统海珊（Saddam Hussein）、缅甸军政独裁者及北韩前领导人金正日等流氓国家领袖斡旋。

他在美国新墨西哥家中接受法新社访问时表示，34岁的金正恩行事难以预测，有时还不太理性，但外界长久低估他。

李察逊表示，金正恩不但怀有终极目标，也已从一名乱扔炸弹的领袖，蜕变成一个有战略眼光的人。他最近趁平昌冬奥与南韩发起外交互动，就相当成功。

李察逊并指出：「我们应确保不落入北韩布下的陷阱。他们很善于谈成协议，然后出尔反尔。」

李察逊也表示，他担心的主要是，川普同意举行峰会是「干纲独断」；并指出，川普不能「老是靠直觉反应来发推文」。

「必须由国务卿领导内部商讨，军方也应参与。总统必须纠合团队，以拟定一贯策略。」

「川普最明智的作法是请来前总统小布希和柯林顿，以听取他们的高见，而不该独行其是。」（译者：陈乃瑜/核稿：张佑之）

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