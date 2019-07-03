此内容发布于2019年7月3日 下午11:20

（法新社纽约联合国总部3日电） 北韩今天控诉，美国总统川普邀约北韩领导人金正恩会面那天，美国在致各国信中呼吁遣返北韩劳工，显示它实际上「不顾一切地」对北韩采取敌对行为。

北韩驻联合国使团说，这封发给所有联合国成员国的信函显示，尽管美国正在促成对话，但它「实际上愈来愈不顾一切地对北韩采取敌对行为」。

美国6月29日偕同英国、法国及德国送出这封信，呼吁各国遵守制裁规定，在年底前遣返所有北韩劳工。

川普当天推文说，自己愿在造访朝鲜半岛非军事区时，与金正恩握手打招呼。两人6月30日随即会面，让川普成为首位在任内踏上两韩非军事区的美国总统。他说，两位领导人同意展开工作级别的非核化协议谈判，结束停滞的对话。

北韩使团在新闻声明中说：「寄发联名信的行为是美国常驻联合国使团在国务院指使下做出，在同一天，川普总统还提议要召开峰会会面，我们无法对这个事实视而不见。」

联合国专家估计，每年有数以万计北韩人民出国工作，多半前往俄罗斯与中国，在奴隶式的环境下劳动，以为平壤赚取强势货币。

北韩使团表示：「我们不渴望撤销制裁。」并说美国将制裁视为「解决所有问题的灵丹妙药」是十分荒谬的。

为因应北韩的弹道飞弹与核子测试，联合国安全理事会采取一系列制裁。联合国制裁决议禁止与北韩劳工签署新合约，并声明目前聘雇北韩劳工的所有国家，年底前将遣返他们回国。

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