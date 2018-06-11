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此内容发布于2018年6月11日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月11日 -23:20

（法新社新加坡12日电） 美国总统川普与北韩领导人金正恩今天将举行历史性峰会，首度由两国现任元首会面、握手并谈判以终结数十年来的核子僵局。川普在会前又推文连发，大酸先前唱衰他的人。

川普今天一早在新加坡发了连串推文，指出峰会准备事宜「进行顺利且快速」。

川普推文道：「我们很快就知道会否谈出一个真正的协议，与过去的全然不同。」

提到近期3名在北韩的美国人质获释及平壤承诺克制进一步的核试或飞弹试射，川普推文时大酸过去批评他的人说：「这些从一开始就说我做错的专家权威，现在无话可说了！我们会没事的！」

「那些仇恨者和失败者说，我将参与的会谈是美国的巨大损失。但我们让自家的人质获释，北韩测试、研究与所有的飞弹试射全都打住。」

川金会的历史性意义，或能与1972年美国总统尼克森（Richard Nixon）访问中国，以及1986年美国总统雷根（Ronald Reagan）与苏联领导人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在冰岛雷克雅维克（Reykjavik）的峰会相提并论。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）专家何瑞恩（Ryan Hass）说：「若没能达成朝有意缔结和平条约方向的声明，或没有来自北韩说愿非核化的声明，我们很快会发现这是个空洞的峰会。若前述情况发生，很快我们就会沦入『这是谁的错』的交相指责。」

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