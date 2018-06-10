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此内容发布于2018年6月10日 上午10:20 最后更新 - 2018年6月10日 -10:20

（法新社新加坡10日电） 北韩领导人金正恩和美国总统川普今天为史无前例的高峰会而双双抵达新加坡，平壤核武将是最主要议题。川普则称峰会是与金正恩谋和的「仅只一次机会」。

在敌对行动停止65年后宣告韩战正式结束，也会是金正恩跟他的「帝国主义敌人」美国的在位总统之间，首场会晤时的议题。

金正恩加速武器研发，让联合国安全理事会对北韩祭出更多制裁，川金两人甚至隔空向对方人身攻击，并威胁开战。讵料在去年的紧张之后，情势竟发生出人意表的峰回路转。

但评论认为这场峰会恐怕多半徒有形式，缺乏实质成果。

根据飞航追踪网站Flightradar24，金正恩搭乘的中国国际航空公司波音747型飞机上午从平壤起飞，表面上将飞往北京，后来在途中更改航班编号往南飞行。

金正恩以往后梳高的特殊发型和招牌的深色中山装，现身新加坡樟宜国际机场（Changi Airport）。这是他担任国家领导人以来最远的海外行程。下机后，加长型的宾士豪华轿车将他接到新加坡��中心，护驾车队超过20部车。他后来会晤新加坡总理李显龙，感谢对方提供峰会场地。

金正恩说：「倘若这场峰会成功，新加坡付出的努力将会名留青史。」

川普在加拿大举行的七大工业国集团（G7）峰会后，经长途飞行，晚间抵达时告诉接机的新加坡官员，他认为川金会「非常好」。

川普和幕僚在20小时的飞行过程中都没有对记者谈话。他出机门时挥了挥手，然后只身走下阶梯，这才笑脸面对前来迎接的星国官员。

星国外长维文（Vivian Balakrishnan）分别为两位领袖接机。

星国当局在峰会会场和川金两人下榻的豪华饭店周围进行严密维安，为阻挡记者的视野，还额外增加放在金正恩下榻饭店外的盆栽植物。

华府提出完全、可验证且不可逆的非核化要求；平壤在寻求安全保证的同时，迄今仅公开做出朝鲜半岛非核化的承诺，给予外界很大的解读空间。

川普上周坚称，这场峰会将「不只是拍拍照」，强调将有助建立可以促成「最终达成协议」这种进展的「良好关系」。

但在他启程赴星之际却又改口，说峰会是与金正恩谋和的「仅只一次机会」，还说自己「头一分钟内就能知悉」有没有可能达成协议。

「如果我认为不可能发生，我就不会浪费我的时间。」

他还吊人胃口地提出，若峰会进展顺利，金正恩就有可能访问华府。

资深美国官员呼应川普日前的谈话说，他们至少会希望这场峰会成为与北韩对话的开端。他们预期平壤会提出安全保障，包括美国和南韩不会进犯的承诺，以及经济援助的要求。

小布希总统时代率领美方代表与北韩进行核问题谈判的希尔（Christopher Hill）表示：「人们说它是一场历史性高峰会，但重要的是，要知道过去任何一位美国总统只要愿意，都可举办这样的峰会，重点是没有一位想这么做，这是有充分理由的。」

美国和北韩已存在严重分歧长达数十年之久。北韩声称，为抵御美国进犯的风险，发展核武有其必要。当其核武进展日增，三不五时的挑衅不曾稍歇。

平壤去年展开截至目前威力最大的核试爆，并且试射射程涵盖美国本土的洲际弹道飞弹。与此同时，川普则以「烈焰与怒火」对北韩提出威胁，换来金正恩回应川普是「精神错乱的老番颠」。

不过南韩温和派总统文在寅寻求两韩接触，使得2月的平昌冬季奥运会，成为连串外交行动的触媒。

金正恩已分别与文在寅，以及北韩最重要盟友的中国国家主席习近平，两度展开会谈。

平壤也已采取包括释放3名美国人质、摧毁核试验场入口等行动展现诚意。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上周表示，在对非核化的一致理解上，双方正在取得进展。

但是川普又说他不认为自己必须为峰会准备「很多」，这种说法让人困惑。

他说：「那跟态度有关。所以不是准备多少的问题。」（译者：何宏儒/核稿：徐崇哲）

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