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此内容发布于2018年6月12日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月12日 -08:20

（法新社新加坡12日电） 美国总统川普和北韩领导人金正恩在新加坡举行备受瞩目的历史性高峰会，并签署联合声明，承诺实现朝鲜半岛完全非核化，但声明中明显少掉两个关键字词。

华府长期以来一直主张，要让拥核和拥有弹道飞弹的北韩，实现「完全、可验证和不可逆的非核化」（CVID）。每个字眼都攸关重要，美国要确保北韩准许检查员前去确认北韩实现承诺，且不再重建已扬弃的任何武器。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天才说，美国以前曾遭北韩愚弄，多位前总统签署的协议，最后发现「北韩并未信守承诺」。

他在两国领导人签署声明前不到24小时，才对记者说：「『可验证』很重要，我们将设立一套验证系统。那正是我们要寻求的，也是以往遗漏的。」

但「可验证」并未出现在两国领导人签署的联合声明中，声明中也未见到美方另一个重大要求「不可逆」的非核化。

北韩仅承诺「致力迈向朝鲜半岛完全非核化」。

这个外交委婉用语让双方可有宽广诠释，平壤过去一直要求美军撤离南韩，并称当所有核子强权都放弃核武时，它也会照办。

首尔北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授具甲佑（Koo Kab-Woo）告诉法新社：「我认为他们最后无法达成CVID协议，主要是『可验证』和『不可逆』部份。」

就「可验证」部份，美方可能要求任何时候都能进入任何地方，但遭北韩拒绝。

他又说，「不可逆」部份更为复杂，因为攸关平壤数10年来研发武器所累积的资料，以及调离其核子科学家。

「那是『不可逆』的核心所在，看来他们未能就此达成协议。」

他说：「我想，这将会在美国出现强烈反弹。」

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