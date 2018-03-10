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此内容发布于2018年3月10日 上午4:20 最后更新 - 2018年3月10日 -04:20

（法新社巴黎9日电） 美国总统川普与北韩领导人金正恩宣布将举行会谈后，让外界不禁忆起其他两场出人意表的敌对国领导人高峰会。

1972年访问共产主义大国中国的尼克森，成为首位访中的美国总统；1977年造访以色列的埃及总统沙达特（Anwar Sadat），则是第一位踏入以国领土的阿拉伯国家领导人。

1971年，美国国家安全顾问季辛吉（Henry Kissinger）密访北京，谈妥由中国国务院总理周恩来邀请美国总统尼克森（Richard Nixon）访问中国。

尼克森1972年2月访中，与中国国家主席毛泽东举行高峰会，让外界跌破眼镜，受瞩目程度远高于他和周恩来的会谈。

在冷战高峰期，尼克森访中重启这两个核武大国间的直接对话。

已故埃及总统沙达特1977年访问敌国以色列，这项戏剧化的个人行动，促成阿拉伯国家与以色列首度签订和平条约，以埃30年的战争状态也正式落幕。

1977年11月，沙达特于巴勒斯坦领袖阿拉法特（Yasser Arafat）在场的情况下，向国会表示他准备前往以色列，并会见以国领导人。

这位阿拉伯国家领导人于同月19日前往以色列，进行首次历史性访问，期间也呼吁促进整个区域的「正义及永久和平」。

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