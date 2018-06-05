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此内容发布于2018年6月5日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月5日 -09:05

（法新社首尔5日电） 美国总统川普和北韩领导人金正恩预定下周在新加坡举行会谈，这将是历史上最令人难以置信的峰会之一，两位当事人南辕北辙，却也有惊人的相似之处。

川普去年宣誓就职，成为历来年纪最大的美国总统。川金峰会结束后2天，他将欢度72岁寿诞。

金正恩现年34岁，依然是全球最年轻的领导人之一，但掌权已超过6年。

在金正恩监督下，北韩在核武与弹道飞弹能力上取得快速进展，去年美国本土更进入弹道飞弹射程内。他和川普互相叫骂，互相威胁发动战争，使得紧张情势升高。川普警告金正恩勿再挑衅，否则将遭「烈焰与怒火」严惩。金正恩嘲弄川普「精神错乱」，根本就是「老番颠」（dotard）。

但是，最近几个月以来，两人的对话出现发夹弯━最后关头取消峰会，又说恢复举行。

南韩首尔延世大学教授鲁乐汉（John Delury）表示：「我认为，他们两人将会友好相处。我想，至于有悖常理之处，将是他们会倾听对方的意见。」

川普和平壤均以煽动性的言论着称，但金正恩已在新近找到的外交角色中，展现明显的倾向，聆听对手的意见。金正恩继承父亲权力以来，从未出访他国，直到今年稍早才有了改变。

金正恩和中国国家主席习近平在大连海边散步长谈，并在板门店首次两韩峰会中，在户外和南韩总统文在寅品茗聊天超过半小时，仔细聆听文在寅的谈话。

鲁乐汉强调，川普访问中国和南韩时，同样提出问题并且仔细聆听对方的回答。

「他们将会进入会议室，双方将会提出适合的问题，开放式的问题。届时的情况，不会是川普进入会议室劈头就说『把核武交给我，否则…』，而是诚如川普所言，这是一种关系，我们正在打造一种关系，我们正在改变彼此的关系。」

「为了达成这个目标，你会提出试探性的问题，你会倾听，然后再回应。这是我乐观的看法。」

从地产开发商和电视实境秀主持人，川普透过前所未有的民粹竞选手段，颠覆美国政治既有体制，成功入主白宫。

相形之下，金正恩是选定的接班人，训练多年准备接掌大位，不必担心竞选连任或是媒体明天如何报导，或是发推文回击他们。

但是，川普和金正恩仍有一些相似之处。

他们两人皆任命信得过的家族成员出任要职。

金正恩的胞妹金与正，已是金正恩最亲密的助手之一，她代表兄长出席南韩平昌冬奥，板门店两韩峰会也几乎全程随侍在侧，并且陪伴金正恩前往大连。

在华盛顿，川普的女儿伊凡卡．川普（Ivanka Trump）是总统助理，女婿库许纳（Jared Kushner）是亲密顾问，儿子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）是竞选团队成员之一。

对于个人忠诚无可妥协的要求，川普和金正恩并无二致。

从2月28日往后的一个月内，川普开除或是折损白宫联络室主任希克斯（Hope Hicks）、首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）、国安顾问麦马斯特（H.R. McMaster）、国务卿提勒森（Rex Tillerson）和退伍军人事务部部长舒尔金（David Shulkin）。

北韩最新的人事更迭出现在上周末，人民武力部部长和人民军总参谋长据报遭到撤换，金正恩任命新的北韩人民军总政治局局长，被形容是获得「高度信任」的年轻军官。（译者：严思祺/核稿：何宏儒）

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