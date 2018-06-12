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此内容发布于2018年6月12日 上午6:20 最后更新 - 2018年6月12日 -06:20

（法新社新加坡12日电） 美国总统川普和北韩领导人金正恩今天举行历史性峰会，两人都赞扬这场峰会对美国和北韩关系是个突破，但签订的协议却缺乏关于北韩核武关键议题的细节。

全球最有权力的民主国家领导人川普与北韩第3代独裁者金正恩，共同站在美国和北韩的国旗前方握手，这种景象难得一见。

金正恩同意「朝鲜半岛完全非核化」，这句话是平壤当局的口头禅，但并不符合美国长久以来对北韩放弃核武的要求。

川金会结束后，川普在记者会中表示，美国会暂停与南韩的联合军事演习。北韩称美国和南韩联合军演是为入侵北韩所做的预演，长期以来激怒平壤当局。

川普和金正恩签署的文件中没有提到军演。

川普告诉记者：「我们会停止军事演习，这将让我们省下大笔金钱。」他还说，「在某个时间点」，他想要将美军撤出南韩。

他说：「在这个情况下，我们正在谈判一个非常全面的协议，我认为进行军事演习并不适当。」

立即有分析师回应他说的这番话。釜山大学政治学系教授凯利（Robert Kelly）发推文表示：「在这场记者会中川普做出两个让步：停止美韩军演和希望撤出驻韩美军。」

「但北韩给了我们什么？不要再白白做出让步了。」

在全球注目下，新加坡豪华饭店举行的峰会一整天充满了笑容和恭维，美国承诺为北韩「提供安全保障」。

在峰会举行前，批评人士担心川金会可能只会沦为媒体头版标题，而没有实质性进展。

被问到关于非核化的问题，也就是这次峰会核心时，川普说：「我们已经启动进程。」他也说会「非常、非常快」展开非核化进程。

他告诉记者，会进行涉及「非常多人」的验证程序，但没有透露具体细节。

他也坚称，在华府看到进展前，美国会维持对北韩的制裁。

川普和金正恩签署的协议中没有提到之前美国要求的「完全、可验证且不可逆的非核化」（CVID），意即放弃核武并接受查核。

美国詹姆士．马丁禁止核武扩散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）资深研究员汉纳姆（Melissa Hanham）发推文表示，北韩「早就承诺过好多遍会这么做」，但双方「仍没有对『非核化』的定义取得共识」。（译者：陈昱婷/核稿：林憬屏）

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