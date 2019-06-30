此内容发布于2019年6月30日 下午9:05

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普与北韩领导人金正恩在进行第3次会面后，受到全球高度关注，但美国民主党内有意角逐白宫大位的人士，对于这次两人会面大多抱持谨慎、怀疑的态度。

目前正参加民主党总统初选的资深联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）表示，川普决定跟金正恩见面，他觉得「没有问题」。

桑德斯接受美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）访问时说：「跟我们的对手坐下来谈并不是坏事。我希望（川普）也会在中东地区和波斯湾这么做。」

「就北韩的情况而言，如果我们能解除那里的核子武器，那会是非常好的事情。」

但桑德斯警告，川普就任总统以来已经「削弱了国务院（State Department）」，并强调美国和北韩需要「外交进展，不仅仅是拍照而已」。

另一名有意角逐总统大位的民主党籍参议员克罗布查（Amy Klobuchar）在美国有线电视新闻网（CNN）谈话性节目「美国国情」（State of the Union）表示：「当然，作为一个国家，我们希望这是有用的。我认为任何讨论都有帮助。」

但她提醒：「直到结果出现前，我不认为我们知道那是否有效果。」

前德州联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）则是更加严厉批评川普，认为他已经「为金正恩添增合法性」，却没有得到北韩做出重大让步以作为回报。（译者：陈彦钧）

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