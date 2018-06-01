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此内容发布于2018年6月1日 上午2:50 最后更新 - 2018年6月1日 -02:50

（法新社新加坡1日电） 新加坡饭店房间陆续被抢订一空，警方准备封锁全市，数千名记者摩拳擦掌，预定飞到新加坡采访最受世人瞩目的场面：美国总统川普和北韩领导人金正恩的高峰会。

美国和北韩高阶官员展开抢救「川金会」大作战，如火如荼筹备这场预定6月12日在新加坡举行的历史性高峰会。对于大批媒体和外交官员即将涌入，新加坡民众反应两样情，有些人比较担心他们平静的生活可能受影响，有些店家则是嗅到商机。

多名参与筹备川金会的不具名消息人士表示，预料会有大约3000人申请媒体采访证。新加坡上一场可以相提并论的盛会就是2015年的「马习会」，不过川金会的媒体阵仗，应会很容易就胜过马习会。当年有数百名记者见证两岸领导人习近平和马英九会面。

尽管全球领袖屏息以待，日益期盼川金会能促使北韩永久放弃核武计画，部分新加坡民众更关心的是人潮涌入，造成生活上的不便。

张安东尼（Chang Anthony，音译）问说：「政府可以宣布这个特殊的日子全国放假一天吗？」克雷恩（Timothy Klein）则感叹：「惨了，世上两个最不受欢迎的领导人要为了世界和平来到这里。」

届时维安肯定会非常森严，川金会会场周围将有为数众多的警察派驻和封路措施。

不过新加坡国立大学东亚研究所研究员林大伟（Lim Tai Wei）淡化川金会恐造成广泛干扰的疑虑。他告诉法新社：「大家得记住这个国家2015年有举行马习会的经验，先前也接待过几位美国总统。」

除此之外，店家也嗅到商机。有业者推出「川」、「金」特调酒，甚至推出「美国决战北韩」的活动，让顾客玩游戏中也能搭上时事热潮。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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