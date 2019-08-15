（法新社新泽西州柏克利海茨14日电） 美国总统川普正在放暑假，但他可不认为这是在「度假」。他9日离开白宫，准备前往他在新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）的高球俱乐部度过10天（非）假期前表示：「这从来都不是休假。」

地产大亨和实境秀明星出身的川普要大家知道，他不想度假，也不需要休假。

他在椭圆形办公室说：「我喜欢工作，我宁愿待在这里。」

那般豪气的说法，正是川普花了数十年打造的纽约客形象：有男子气概、指挥若定、永远不休息；而从某些方面来看，他确实是这样没错。

抵达川普国家高球俱乐部（Trump National Golf Club）后，川普似乎没完全想把一切抛在脑后。

他一抵达长岛汉普顿斯区（Hamptons）立刻参加了募款活动，进帐1200万美元；昨天他搭上空军一号，前往宾州的壳牌石油公司（Shell Oil）石化厂，口沫横飞地发表演说；明天他还要去新罕布什尔州造势。

当然，他的推特帐号也绝不会休息。他的发文量稳定，除了再次高谈奇怪的阴谋论，也提及和中国的贸易战等等国家大事。

当然，所有总统度假时都免不了工作，就算川普搭上了高尔夫球车，军方幕僚也会在左近伺候着，手上拿着俗称「核足球」（Nuclear football）的「核弹公事包」，里面有发射核武的密码。

顾问和专家群随时可以联系上，甚至就待在他的身边；特勤局（Secret Service）人员、执法官员全天候轮班，当然，总统座车「野兽」（The Beast）、总统直升机专机陆战队一号（Marine One）、总统专机空军一号（Air Force One），都是总统度假时的常规。

其他白宫主人也是这样。

欧巴马很享受回到家乡夏威夷的时光，也和柯林顿一样，会去麻州玛莎葡萄园岛（Martha's Vineyard）待一段时间，小布希则很爱去德州克劳福的农场。

但他们都随时待命。

1983年，正在加州度假的雷根一接到苏联击落大韩航空（Korean Air）班机的消息，随即结束假期；2005年小布希在农场度假时，飓风卡崔娜（Katrina）肆虐纽奥良，但他却没缩短假期，被批评救灾慢半拍。

但川普更了不起，他不只是回应新闻而已。

他当总统的作风--无论是批评对手、和外国领袖谈话、为了连任马不停蹄跑场...靠的都是不断占满版面来维持。

夏天改变不了任何事。

但美利坚大学（American University）专门研究总统职务的塞尔柏（James Thurber）表示：「这家伙不一样。」

「他从来没有停止政治活动，他趁着休假造势，永远都处在竞选模式；他用语言激发基本盘，永远都是新闻话题。」

「这是他的策略，但我认为，这也是他根深蒂固的个性。他很需要自我满足。」

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