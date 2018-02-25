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此内容发布于2018年2月25日 上午10:20 最后更新 - 2018年2月25日 -10:20

（法新社伦敦25日电） 英国在野工党今天警告，他们可能和执政保守党的反叛国会议员合作，努力促使英国加入欧洲联盟关税同盟。若行动成真，可能造成英国首相梅伊的政府垮台。

梅伊（Theresa May）订于2日发表她的英国脱欧计画，她一贯主张，英国脱离欧洲联盟（EU）后，不续留欧盟关税同盟。

但英国的欧盟支持者主张，与欧盟组成某种形式的关税同盟，双方对全球其他地区进口商品收取的关税一致。他们认为，若英国要保住进入欧洲市场免关税的优惠，必须这么做。

梅伊目前仰赖北爱尔兰民主联盟党（DUP）的支持才勉强保住政权，若她领导的保守党（Conservative）有少数国会议员和反对党合作，要求她推动某种脱欧后的关税同盟，梅伊的政府便面临垮台的重大威胁。

工党（Labour）英国脱欧事务发言人史达默（Keir Starmer）今天告诉英国广播公司（BBC）电视台，梅伊脱欧计画的「存亡时刻即将到来」。

他暗示工党可能支持亲欧派保守党国会议员苏柏利（Anna Soubry）提出的贸易法修正案，要求梅伊「采取一切必要措施」，争取「让英国在脱欧生效后能与欧盟组成关税同盟」的贸易协议。

史达默表示：「我认为所有人现在都认知到，必须产生新的条约，想办法（与欧盟）组成关税同盟。这显然是实际上能够达到（进入欧洲市场）免关税的唯一方法。对英国制造业而言，这真的很重要。」

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