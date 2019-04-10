此内容发布于2019年4月10日 上午3:50

（法新社首尔10日电） 南韩官员今天表示，因工程延宕，首尔市府当局已取消日本新使馆的施工许可。南韩和日本因慰安妇问题关系紧绷，新馆预定地对街，就竖立了一尊慰安妇铜像。

日本和南韩都是民主国家，都奉行市场经济，都是美国盟邦，也都面对益发咄咄逼人的中国以及拥核北韩的长年威胁，但因为强迫劳役和战时性奴等等源自1910至1945年日本殖民朝鲜半岛的历史伤痛，两国关系冰封多年。

首尔日本大使馆预定地的对面竖立一尊慰安妇铜像，1992年以来，活跃人士每周都会在此示威，要求日本「衷心」为慰安妇议题道歉。今天活跃人士又在铜像旁集会，是类似活动第1382次举行。

旧大使馆数年前拆除之后，使馆人员搬进邻近大楼办公。现在新使馆预定地仍是一片空地，四周围绕的铁丝网爬满藤蔓。

2015年首尔与东京签署协定，以期平息战时性奴问题。那一年，首尔市府当局也允许日本兴建6层楼的新建物。

南韩法律规定拿到许可后一年内必须开工，但日本使馆的工事却一拖再拖。

日本主张这尊慰安妇铜像违反2015年双边协议。根据协议，东京必须对慰安妇议题道歉并赔偿10亿日圆。

但南韩总统文在寅去年表示，前任总统朴槿惠并未徵询韩国受害者就签署协议，文在寅也同时宣布，解散以日本10亿日圆赔偿金成立的基金会。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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