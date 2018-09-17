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此内容发布于2018年9月17日 上午8:05 最后更新 - 2018年9月17日 -08:05

（法新社马尼拉17日电） 菲律宾退役将领巴尔巴兰因涉及两名社运人士2006年失踪案，今天遭法院判处至少20年徒刑。由于菲律宾高官很少负起法律责任，因此这起判决受到推动究责人士的喝采。

巴尔巴兰（Jovito Palparan）以残酷手段打压菲律宾共产党游击队员闻名，遭左派团体称为「屠夫」。马尼拉北方布拉坎省（Bulacan）法院今天判定他的绑架罪名成立。

巴尔巴兰和另3名前军官被控在2006年掳走两名疑似和共党组织有关的女大学生，两女至今仍下落不明。

根据证人说法，有人见到两名女大生在一座军营里遭刑求，法官判定证词「可信」。其中一名证人表示，两女告诉他，她们遭到性侵。

人权团体指控巴尔巴兰是杀害左派人士行动的幕后黑手，当时他在菲律宾前总统雅罗育（Gloria Arroyo）任内担任高阶军官，负责在乡间和共产党游击队奋战。

法院判决指出：「他和他的手下想歼灭国家敌人…并且相信这些人值得不计代价让他们从地球上消失。」

巴尔巴兰否认指控。今天法庭宣读判决时，他还骂法官「愚蠢」。

负责调查政治谋杀案的菲律宾政府委员会2007年表示，巴尔巴兰是那些被视为「国家敌人」的人士遭到谋杀的重大嫌犯。巴尔巴兰2011年因两名社运人士失踪案被起诉后开始逃亡，他在2014年被捕。

「人权观察」（Human Rights Watch）今天表示，巴尔巴兰的定罪，是对菲律宾恶名昭彰「免罪文化」的「一大打击」。在这种文化下，权贵人士犯罪都不怕遭到绳之以法。

菲律宾人权团体「人民权利促进联盟」（Karapatan）秘书长帕拉贝（Cristina Palabay）则说，今天的判决对于涉入现任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）扫毒战的菲国安全官员是个警告。这场扫毒战已造成数千人死亡。

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