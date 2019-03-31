此内容发布于2019年4月1日 上午1:05

（法新社基辅31日电） 乌克兰喜剧演员泽伦斯基藉民意不满贪腐和经济停滞，声势扶摇直上。出口民调显示，他将在总统大选首轮投票出线，与巧克力大亨出身的现任总统波洛申科在下月的决选一较高下。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今年初宣布投入大选时，唯一的从政经验就是在电视剧「人民公仆」（Servant of the People）扮演总统。

但他凭着民众对政治阶层的不满，在首轮投票领先「巧克力大王」出身的现任总统波洛申科（Petro Poroshenko）与号称「天然气公主」的前总理提摩申科（Yulia Tymoshenko）。

● 政见语焉不详 选民却爱素人

泽伦斯基尚未透露若胜选后将来的政策走向，「不承诺、不道歉」则是他的竞选口号之一。尽管政治主张含糊不清令人担忧，但支持者坚称，唯有全新面孔才能净化乌克兰黑暗的政治。

出口民调出炉后不久，41岁的泽伦斯基情绪高昂地在竞选总部对支持者说：「这只是迈向伟大胜利的第一步。我们不能松懈。」泽伦斯基承诺，将让乌克兰成为「与贪污受贿绝缘」的国家。

若泽伦斯基最终能如民调所预测当选总统，他将带领欧洲最贫穷国家之一、人口4500万的乌克兰，化解与亲俄分离主义分子的武装冲突。

有些人指控泽伦斯基是亿万富豪柯罗莫伊斯基（Igor Kolomoysky）的「傀儡」，但他否认与这位富商有任何政治关联。

根据3项民调的综合结果，泽伦斯基在第一轮投票料将获得约30%选票，轻松胜过现任总统波洛申科的约18%。

根据选举委员会初步计算，这次大选投票率为63%，较前一次高出约4%。泽伦斯基和波洛申科将在4月12日的决选一决雌雄。

波洛申科说，对他个人和整体政府而言，得票结果是个「惨痛的教训」。他说，他对挺进第2轮决选「不感到兴奋」，还说投票结果该为「解决我们犯下的错误」提供动力。

● 决选拚连任 波洛申科打恐俄牌抹黑对手

波洛申科企图将泽伦斯基塑造成不适合代表乌克兰出访海外的模样，尤其是与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）进行国际谈判时。

波洛申科说：「蒲亭希望乌克兰选出一位软弱、顺从、脆弱、只会傻笑、经验不足、懦弱、意识形态模糊、执政时优柔寡断的总统。我们真的要给他这个机会吗？」

投资银行Exotix主权和固定收益研究主管柯沃浩斯（Stuart Culverhouse）说，泽伦斯基试图藉着与商界领袖会面和谈论正统的经济政策，展现自己专业形象。

他说：「也就是说，假如官方计票证实出口民调结果，泽伦斯基料将在第2轮决选面临更多压力，以充实他的政策议程。」

乌克兰革命成功逼迫亲俄的前总统亚努科维奇下台后，波洛申科2014年开始掌大权，但之后俄罗斯兼并克里米亚半岛，政府军则在乌东地区与亲俄分离主义分子苦战。

现年53岁的波洛申科当时说，他会平息战事，解决贪腐问题并带领国家与西方结盟。然而5年过去，乌克兰内战已夺走约1万3000条人命，死亡人数还在增加中，许多人认为，波洛申科并未履行革命时的承诺。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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