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此内容发布于2018年5月19日 上午2:35 最后更新 - 2018年5月19日 -02:35

（法新社纽约18日电） 朱力安拍卖公司表示，已故流行音乐偶像王子的珠宝、纪念品和演出服饰等遗物，今天在纽约拍卖，其中一把为他量身订做的黄色吉他，以22万5000美元落槌。

这把因琴身独特线条而得名「云彩」（Cloud）的黄色吉他，琴衍间刻有王子（Prince）的招牌「爱的标志」。拍卖前，这把黄色吉他估价介于6万至8万美元之间。

朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）去年以高达70万美元，拍出王子另一把云彩吉他。

云彩吉他由明尼阿波利斯的制琴师鲁杉（Dave Rusan）专门替王子量身订做，其中一把曾在1984年电影「紫雨」（Purple Rain）出现，是电影中王子女友阿波罗尼亚（Apollonia）送给他的礼物。

拍卖公司表示，王子一套蓝色套头上衣和搭配长裤的服装，则以10万8797美元拍出。王子曾穿这套衣服，在他位于明尼苏达的豪宅派斯利公园（Paisley Park）举办的千禧夜跨年晚会演出。

他也曾穿这套装束在1999年MTV音乐录影带大奖活动中，和蓝尼克罗维兹（Lenny Kravitz）相偕现身。拍卖前，这套服装估价介于5万至7万美元之间。

这套服装，和很多其他拍卖品一样，都来自王子的前妻贾西亚（Mayte Garcia）。

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