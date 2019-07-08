此内容发布于2019年7月8日 上午6:35

（法新社首尔8日电） 北韩媒体报导，已故前南韩外交部长崔德新的72岁次子崔仁国近日投奔北韩。崔德新和妻子柳美英1986年定居北韩，是目前罕见「脱南者」中位阶最高的官员。

1953年南北韩签署停战协定后，由北韩逃往南韩的「脱北者」至少有3万人，「脱南者」则十分罕见。

已于1989年过世的崔德新曾在1960年代担任南韩外交部长。1976年，他因对朴正熙的独裁统治不满，偕柳美英出走海外，随后定居美国。1978年，崔德新访问平壤，获金日成接见，此后数度进出北韩，直到1986年移居当地。崔柳两人的孩子都留在南韩，未随父母出走。

北韩国营宣传网站「我们民族之间」（Uriminzokkiri）报导，崔仁国6日飞抵平壤。在网站7日公布、摄于机场的影片中，崔仁国宣称来到平壤是为了「定居」。

影片中可听到崔仁国表示：「我找不到恰当的言语形容对接纳我的人民共和国有多感激。」

他还说，决定迁居北韩是为了实现双亲心愿。

南韩统一部今天表示，在报导登出之前，并不知道崔仁国已投北。统一部指出，基于尊重个人迁居自由，并不会刻意追踪个人行动。

过去曾有为数不多的南韩民众迫于经济困难投北，但平壤当局鉴于政治宣传价值不高，大多将他们遣返。根据南韩统一部发言人李相�F所说，去年就有两名南韩民众遭平壤当局送回。

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