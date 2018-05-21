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此内容发布于2018年5月21日 下午11:35 最后更新 - 2018年5月21日 -23:35

（法新社巴勒斯坦自治区雷马拉21日电） 官员今天稍晚表示，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）罹患肺炎，病情正逐渐好转。

以色列议会的阿拉伯成员提比（Ahmed Tibi）在推特写道：「我今晚到医院探望主席阿巴斯。他罹患肺炎，正在接受抗生素治疗。」他进一步表示，83岁的阿巴斯情况已有「明显改善」。

约旦河西岸雷马拉（Ramallah）附近的伊斯提沙利阿拉伯医院（Istishari Arab Hospital）院长赛拉纳（Saed Sarahna）表示，阿巴斯的「右肺受到感染」。

赛拉纳说：「院方给予他需要的治疗，他的身体正在复原中。」

官方也对外公布阿巴斯在病房内走动和阅读报纸的照片，显然是试图平息他病急的传言。

官方媒体指出，阿巴斯已和一些地方官员谈话，向他们保证自己健康无虞。

医师出身的提比表示，他认为阿巴斯将「住院几天」。

阿巴斯昨天因耳朵手术后并发症住院，还出现胸痛情况。

由于没有明确钦点接班人，阿巴斯的健康状况一直颇受外界关注。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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