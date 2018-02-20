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此内容发布于2018年2月21日 上午12:05 最后更新 - 2018年2月21日 -00:05

（法新社纽约联合国总部20日电） 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天呼吁，今年稍晚应召开一场国际会议，以启动新的、广泛的中东和平进程，为巴勒斯坦的国家地位铺路。

阿巴斯在这项罕见向联合国安理会的谈话，提出一个计画恢复以巴和谈；他的计画是依据一个新的国际和平进程，以取代美国所领导的调停。

美国总统川普决定承认耶路撒冷为以色列首都，激怒巴勒斯坦人，他们宣称华府不再能扮演一个和平中间人。

阿巴斯说：「为解决巴勒斯坦问题，有必要根据一场国际会议，建立起一个多边国际机制。」

阿巴斯表示，新的国际会议需有以色列、巴勒斯坦、区域内国家、联合国五大常任理事国，以及由欧盟、联合国、俄罗斯、美国组成的「中东和平四方集团」与会。他指出，这场会议应促成巴勒斯坦成为联合国正式会员国、以色列和巴勒斯坦相互承认，并创造能促成以巴问题最终解决的国际新机制。

不过美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）警告，转为寻求透过联合国、否定美国在以巴和谈的角色，「会让巴勒斯坦人无从实现他们的愿望」。

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