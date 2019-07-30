此内容发布于2019年7月30日 上午11:06

（法新社拉瓦尔品第30日电） 巴基斯坦一架军机今天凌晨坠毁在首都伊斯兰马巴德（Islamabad）附近一处住宅区，引发火灾。当局官员指出，目前已有18人丧命、12人受伤。当时这架军机正在进行例行训练。

法新社报导，一架军用训练飞机凌晨坠毁在拉瓦尔品第市（Rawalpindi）一处村庄并引发火灾。拉瓦尔品第是巴基斯坦军队总部所在地。

当地救援部门发言人巴特（Farooq Butt）表示：「我们已将18具遗体送至医院…包含13名平民和5名机组人员。」他还说另有12人受伤。

巴特指出：「所有遗体都严重烧伤，所以必须用DNA鉴定技术来辨识身分。」

居民沙迪克（Mohammad Sadiq）表示，这起空难发生在凌晨2点左右，他说：「我被巨大的爆炸声吵醒。我走出家门并看见巨大的火焰，之后我们奔至事发地点。」

沙迪克还说：「人们在尖叫，我们试着帮助他们，但现场烈焰冲天且火势猛烈，所以我们无法做任何事。死者中有7人来自同一家庭，他们大多被活活烧死。」

另一位居民可汗（Ghulam Khan）透露，他听见军机从自家屋顶飞过的声音，「声音非常可怕」，且飞机似乎在坠毁前就已经着火。

巴基斯坦军方表示，当时军机正在进行例行训练，却不幸发生意外。但救难人员已经扑灭空难造成的火势，并将伤者送至当地医院。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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