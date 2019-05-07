此内容发布于2019年5月8日 上午1:35

（法新社拉合尔8日综合外电报导）巴基斯坦官员表示，东部城市拉合尔（Lahore）伊斯兰教苏菲派（Sufi）圣殿今天发生爆炸，造成至少4死24伤。

巴基斯坦旁遮普省（Punjab）警方发言人海德（Nayab Haider）表示，爆炸发生在南亚最大的苏菲派达塔达巴尔圣殿（Data Darbar）女性访客入口处附近。

达塔达巴尔圣殿据信建于11世纪，是巴基斯坦最古老且最受欢迎的苏菲派圣殿之一。

警方指出，他们仍在调查爆炸性质。这座圣殿2010 年曾遭到自杀炸弹攻击，导致40多人丧命，如今圣殿拥有高度维安戒备。

拉合尔警方证实发生爆炸，但没有立即提供伤亡人数。国营巴基斯坦电视公司（Pakistan Television Corporation, PTV）播送的影像显示，现场有毁损车辆和紧急救难人员。

警官艾希法克（Muhammad Ashfaq）在记者会上表示，这起攻击锁定圣殿的安全人员，但强调仍在调查爆炸原因。他还说，有3名警员和1名平民丧命。

另一名警官卡席夫（Muhammad Kashif）指出，这起爆炸可能是锁定维安车辆的自杀攻击。他说：「我们试图从现场取得更多细节。」

苏菲派是伊斯兰教神秘主义教派，信徒经常受到巴基斯坦境内伊斯兰国（IS）等伊斯兰激进分子血洗攻击。

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