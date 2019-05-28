此内容发布于2019年5月29日 上午12:20

（法新社华盛顿28日电） 美国城市巴尔的摩本月成为网路攻击受害者，市长杨恩（Bernard Young）今天表示，不会向骇客支付赎金。

骇客据报要求支付价值10万美元的比特币，但杨恩在记者会上说，他「不打算」支付这笔钱。他表示：「事实上，我们将与其他城市合作，鼓励他们也不要付钱。」

巴尔的摩是继乔治亚州亚特兰大、德州圣安东尼奥（San Antonio）遭勒索软体攻击后，近期受害的美国大城市。像北卡罗来纳州格林维尔（Greenville）、宾州艾伦敦 （Allentown）等小城市也同样成为攻击目标。

巴尔的摩的微软Windows作业系统成为攻击目标，市政厅的电脑系统、线上购物及房地产买卖都遭封锁。

「纽约时报」（Thw New York Times）25日报导，骇客使用称之为「永恒之蓝」（EternalBlue）的恶意软体。这款软体是由总部位于马里兰州的国家安全局（NSA）开发。

这个程式从国安局外流后成为骇客工具，2017年4月被骇客组织「影子掮客」（Shadow Brokers）公开在网路上。影子掮客于2016年首度浮上台面。

杨恩说：「这是种聪明的病毒。无论何时，国安局做的事情都做得很好，我只希望他们有钥匙，我们才从这一切当中解脱。」

杨恩表示，自5月7日发现攻击以来，在州政府、联邦单位及私人产业专家的协助下，市府IT团队正努力自修复网路。他说：「我们在一些程式工作上取得进展，但还需要一些时间。」并表示，没办法说需要花多久时间。

他表示，既然国安局是恶意软体的来源，市政府将寻求联邦财务协助，以支付修复费用。

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