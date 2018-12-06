巴布亚叛军疑枪杀工人 印尼军方寻获16遗体

此内容发布于2018年12月6日 上午4:05

（法新社雅加达6日电） 印尼军方今天指出，安全部队已在动荡的巴布亚省寻获疑遭分离主义分子枪杀的16名工人遗体。

这些证实丧生者据信都是建筑工人。巴布亚省一直有追求独立的低度叛乱活动，这次事件是当地近年来死伤最严重的暴力攻击。

当地军事指挥官卢胡特（Luhut Binsar Panjaitan ）表示，死者遗体将从2日发生攻击事件的偏远山区恩杜加（Nduga）送往巴布亚省的提米卡（Timika）。

卢胡特在巴布亚向媒体表示：「最新消息是已寻获16具遗体。」不过死者身分尚未查明，军方也没有揭露死者是如何丧生的细节。

当地军方今天强调，还不清楚是否所有死者都是为在那处贫穷地区造桥修路的国营承包商工作；另外，有15人已被撤离那个地区，包括7名有关承包商的员工。

法新社报导，许多巴布亚人认为，印尼是殖民统治者。巴布亚于1961年脱离荷兰宣布独立，邻国印尼2年后掌控这处资源丰富的地区，条件是将举行独立公投，1969年在联合国主持下举行投票后，印尼正式并吞巴布亚，但一般认为那次投票是场骗局。

印尼在当地进行基础建设，一般认为是要加强控制这处与巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）毗邻的地区。

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