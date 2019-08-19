此内容发布于2019年8月19日 上午8:35

（法新社莫士比港19日电） 巴布亚纽几内亚当局今天举行会议，谈论是否关闭在曼奴斯岛（Manus Island）的移民拘留中心。这个中心收容遭澳洲拒绝入境的海上非法移民，已成为澳洲备受谴责移民政策的象徵。

警方和移民官员说，巴国与澳洲当局讨论是否关闭难民设施的会议已经开始。在澳洲政府严格限制移民的政策下，这些遭拒入境的移民被拘留在曼奴斯岛，当地已出现数起暴动和绝食抗议事件，还有人意图自杀。

澳洲当局不接受任何想乘船入境的移民，包括可能的难民，将他们送到巴布亚纽几内亚的曼努斯岛，以及太平洋岛国诺鲁共和国（Nauru）的海外拘留中心。

巴布亚纽几内亚总理马拉普（James Marape）上个月访问澳洲时，施压要求订下最后期限，以安置曼努斯岛剩下的最后一批寻求庇护难民，但是似乎空手而归。

曼努斯省警察局长亚普（David Yapu）说：「关闭移民中心的议题只经过讨论，目前尚未定案。移民中心并没有确切的关闭日期。」

难民今天说，他们已获政府提议离开这个小岛前往首都莫士比港（Port Moresby），再度引发有关这处设施未来命运的揣测。

这处设施中移民人数的官方数据不常更新，资讯不太透明，但据信7月底时仍有450人在岛上。

女人与孩童已经被移出这处营区，数十名未取得难民身分的男性最近也被送走，转往与莫士比港最恶名昭彰监狱相连的设施。（实习编译：曲育贤/核稿：林治平）

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