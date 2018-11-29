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此内容发布于2018年11月29日 上午9:20 最后更新 - 2018年11月29日 -09:20

（法新社法兰克福29日电） 德国检方今天根据2016 年揭露全球政商权贵避税内幕的「巴拿马文件」（Panama Papers），以涉嫌洗钱为由突袭德意志银行（Deutsche Bank）在法兰克福地区的数个办公室。

德国检方表示，他们正在调查德意志银行是否协助顾客在海外避税天堂设立境外公司，以将非法所得转至德意志银行帐户。

这起最新搜索行动是对德意志银行的再一次打击，这家银行已因2008年金融危机前与美国华尔街投资银行巨擘竞争抢市有关的连串丑闻受挫。

检方发表声明指出，约170名员警和法兰克福检察署的调查人员，对德意志银行在法兰克福周遭的办公室进行搜索。

德意志银行表示，对这起「与巴拿马文件有关」的案件，「全面配合」当局调查。

巴拿马文件丑闻在2016年爆发，国际调查记者联盟当时揭露了巴拿马法律事务所莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）的大批文件，内容是大规模的避税资料，赤裸裸地显露出全球富豪和权势人物如何透过境外公司累积资产。

德意志银行是当时出现在报告中的数百家金融机构之一。

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