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此内容发布于2018年3月14日 下午8:05 最后更新 - 2018年3月14日 -20:05

（法新社巴拿马市14日电） 让全球多位政要下台的「巴拿马文件」避税丑闻中，身处风暴核心的法律事务所莫萨克冯赛卡今天宣布停业，并归咎于媒体负面报导和它声称的当局不合理行为。

莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）在声明中表示：「声誉下滑、媒体攻势、财务后果和某些巴拿马主管当局不合规定的行为，酿成无可挽救的损害，这个月底会全面停业。」

但莫萨克冯赛卡表示，一个规模较小的组织将继续处理当局、其他公家和私人团体的要求事项。

莫萨克冯赛卡共同创办人莫萨克（Jurgen Mossack）去年8月承认，由于信誉受损造成业绩下滑，事务所海外办公室大多已经关闭。

2016年4月3日爆发「巴拿马文件」（Panama Papers）丑闻，莫萨克冯赛卡1150万份归档数位文件外泄，揭露全球政要权贵如何利用境外公司藏匿资产。

德国「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）取得文件，随后与国际调查记者联盟（ICIJ）分享资讯。国际调查记者联盟后来开启可供大众搜寻的「巴拿马文件」资料库，直至今日仍不断有新发现。

巴拿马文件风波导致多国政坛领袖下台。冰岛总理甘劳格森（Sigmundur David Gunnlaugsson）被揭露家人拥有境外帐户后被迫辞职；巴基斯坦总理夏立夫（Nawaz Sharif）则是被扯出家族和获利丰厚的海外企业有关，夏立夫因而遭到贪污指控，被判终身不得从事公职。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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