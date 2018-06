下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

2018年6月21日

(法新社阿拉伯联合大公国杜拜21日电) 巴林法院今天撤销所有什叶派反对派组织首脑沙尔曼的罪名,判他无罪开释。沙尔曼被控为敌国卡达进行间谍活动,巴林总检察长宣布将提起上诉。

一名司法界消息人士以匿名方式表示,巴林最大的什叶派反对派组织「伊斯兰民族和谐协会」(Al-Wefaq)首脑沙尔曼(Sheikh Ali Salman)被判无罪开释,而他的两名助手在缺席情况下受审。巴林将伊斯兰民族和谐协会列为遭禁组织。

巴林人权及民主协会(Bahrain Institute for Rights and Democracy)和巴林人权中心(Bahrain Center for Human Rights)证实他无罪开释的消息。

巴林人权中心的沙尔曼(Sheikh Maytham al-Salman)告诉法新社:「沙尔曼获判无罪。」「我们希望这个判决开启对话与和解之路。」

巴林总检察长阿飞(Ousama al-Awfi)表示,他将对这个判决提出上诉。

沙尔曼被控煽动仇恨而入狱服刑,自2014年以来已服刑4年。

根据国际特赦组织(Amnesty International),他预计12月28日被释放。

去年11月,沙尔曼不承认与外国通讯从事敌对行为的指控,特别指的是卡达。(译者:叶俐纬/核稿:陈政一)

