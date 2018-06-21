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此内容发布于2018年6月21日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月21日 -09:05

（法新社阿拉伯联合大公国杜拜21日电） 巴林法院今天撤销所有什叶派反对派组织首脑沙尔曼的罪名，判他无罪开释。沙尔曼被控为敌国卡达进行间谍活动，巴林总检察长宣布将提起上诉。

一名司法界消息人士以匿名方式表示，巴林最大的什叶派反对派组织「伊斯兰民族和谐协会」（Al-Wefaq）首脑沙尔曼（Sheikh Ali Salman）被判无罪开释，而他的两名助手在缺席情况下受审。巴林将伊斯兰民族和谐协会列为遭禁组织。

巴林人权及民主协会（Bahrain Institute for Rights and Democracy）和巴林人权中心（Bahrain Center for Human Rights）证实他无罪开释的消息。

巴林人权中心的沙尔曼（Sheikh Maytham al-Salman）告诉法新社：「沙尔曼获判无罪。」「我们希望这个判决开启对话与和解之路。」

巴林总检察长阿飞（Ousama al-Awfi）表示，他将对这个判决提出上诉。

沙尔曼被控煽动仇恨而入狱服刑，自2014年以来已服刑4年。

根据国际特赦组织（Amnesty International），他预计12月28日被释放。

去年11月，沙尔曼不承认与外国通讯从事敌对行为的指控，特别指的是卡达。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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