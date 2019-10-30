（法新社华盛顿30日电） 美国特种部队日前突袭伊斯兰国（IS）首脑的细节今天曝光，美军中央司令部司令证实巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死前丢下手下逃进地道，还说伊斯兰国依旧具有危险性。

美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）表示，巴格达迪躲进地道、试图摆脱美军追赶后，引爆自杀炸弹背心身亡，当时身边有2名儿童一起丧生，而非总统川普先前所说的3童。

麦肯锡无法证实巴格达迪丧生前，如川普所形容的在「哭泣、呜咽」。

但他说，巴格达迪「带着两名年幼孩童爬进洞中自我引爆，把自己手下留在地面，从这种行为看来，诸位应该不难推断他是什么样的人」。 麦肯锡表示，库德族为首的叙利亚民主力量（SDF）提供「初步情报」，「对美方极有助益」。他补充说，「因此我会说他们是这场行动一环」，但他厘清说，突袭行动本身只有美方人员参与。

麦肯锡表示，除了巴格达迪和两名儿童，美军还在建筑内部击毙了另外4名女性和1名男性，称这4名女性「举止具威胁性」且身穿自杀炸弹背心。建筑物四周另有一群人因朝美军直升机开火遭击毙。从国防部公布的画面看来，地面这群战士人数应约在10人左右。

他说，巴格达迪的遗体被飞机载回突袭行动的基地鉴识，并根据「武力纷争法」于他死后24小时内替他进行海葬。

麦肯锡表示，尽管巴格达迪已经身亡，IS依旧「具有危险性」，「我们并不会妄想因杀了巴格达迪，伊斯兰国就这么烟消云散」。

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