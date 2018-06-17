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此内容发布于2018年6月18日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月18日 -01:35

（法新社雪梨18日电） 巴布亚纽几内亚南高地省（Southern Highlands）近日发生暴动，武装暴民四处破坏且纵火焚烧省长住家和一架客机后，总理欧尼尔已宣布南高地省进入9个月紧急状态。

警方表示，由于法院驳回民众反对省长鲍维（William Powi）2017年选举结果所发起的请愿，激怒民众。去年选举疑似有舞弊嫌疑。

暴民上周烧毁鲍维住家及曼迪镇（Mendi）上地方法院，以及机场里国营纽几内亚航空（Air Niugini）的一架飞机。

所幸没有人受伤，纽几内亚航空说，这架冲锋-8（Dash 8）型客机机组人员安然无恙，并已返回首都摩斯比港（Port Moresby）。

总理欧尼尔（Peter O'Neill）15日宣布南高地省进入9个月的紧急状态，并中止省政府职权。

纽西兰广播电台（Radio New Zealand）派驻曼迪的记者勒文哥（Melvin Levongo）表示，警方寡不敌众，无法阻止持有强大火力武器的暴徒。

他告诉纽西兰广播电台说：「暴民想要有所行动…人们对省长非常生气…所以做出行动来引起现任政府注意。」

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