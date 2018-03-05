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此内容发布于2018年3月5日 上午6:05 最后更新 - 2018年3月5日 -06:05

（法新社雪梨5日电） 南太平洋岛国巴布亚纽几内亚的偏远内陆上周发生大地震，红十字会今天表示，至少67人死亡，上万人无家可归，食物及饮水短缺。

巴纽2月26日发生规模7.5强震，救援队伍受制于道路中断、停电，灾区复原进度缓慢。

南高地（Southern Highlands）、西方（Western）、恩卡（Enga）、赫拉（Hela）各省今天上午又发生2次规模6.0余震，居民饱受惊吓。

后续灾情包括今天公布，美国能源大厂埃克森美孚（ExxonMobil）营运的巴纽液化天然气计画，为了修理受损设施将停止运作8周。这个液化天然气计画是贫穷国家巴纽有史以来最大的开发案。

巴纽红十字会与红新月会国际联合会负责人雷格米（Udaya Regmi）在首都摩斯比港（Port Moresby）告诉法新社：「根据国家灾害中心与灾害应变小组2日报告，死亡人数为67人。」

「约14万3000人受灾，1万7000人因为住家全毁或半倒而失去住处。」但目前还没有官方公布的死亡数字。

雷格米补充，因为道路坍方，救援小组无法使用大型车辆运送食物进入特定地区，饮水与卫生对地方居民来说还是最大的问题。

巴纽政府、埃克森美孚及澳洲能源供应商Oil Search与Santos承诺投入数以百万计美元救援经费，重建工作逐步取得进展。（译者：林宏翰/核稿：陈政一）

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