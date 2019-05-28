此内容发布于2019年5月29日 上午12:35

（法新社莫士比港28日电） 巴布亚纽几内亚总理欧尼尔（Peter O'Neill）今天正式请辞，缓解了数个月来的政治危机，但也掀起各界在美法力挺的一项数百亿美元天然气协议的关切。

看似必定无法挺过不信任投票的欧尼尔告诉国会，他已将辞职信交给巴纽总督。

欧尼尔领导这个地形崎岖、种族多元的国家长达8年，却因地方贪腐横行和长期开发落后备受批评。

欧尼尔最近与法国道达尔集团（Total）和美国埃克森美孚公司（ExxonMobil）签署价值130亿美元协议，在海外地区提炼、铺设管道输送以及船运液化天然气（LNG），引发争议，掀起内阁离职潮。

财政部长马拉普（James Marape）是第一个辞职抗议的资深内阁官员，说这笔钱不会流向巴纽寻常百姓、地方企业或各地区。

巴纽过去10年也曾签署类似协议，却依然富裕不起来。在这个国家，大约70%人民无法取得可靠的电力供应。

欧尼尔先前即允诺辞职却迟迟不肯下台，更采取法律行动阻止不信任投票，加深巴纽的政治危机。

欧尼尔恋栈职位，使得国会昨天群情激愤，甚至上演全武行，他的支持者和企图推翻他的反对者及国会议长爆发肢体冲突。

不过，欧尼尔今天突然宣布，已于上午9时45分向总督提交辞职信，盼能化解巴纽政治危机。

国会料将在未来几天表决新总理任命案。

专家说，欧尼尔下台或可终结大型基础建设计画。许多人认为，这类计画仅让莫士比港和巴纽精英阶层受惠。

分析师认为，巴纽的政治骚乱恐造成各项筹划中的企划案延宕，而法国道达尔和美国埃克森美孚等投资巴纽的主要能源业者，都在密切关注情势发展。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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