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此内容发布于2018年2月25日 下午11:35 最后更新 - 2018年2月25日 -23:35

（法新社雪梨26日电） 巴布亚纽几内亚内陆山区今天发生规模7.5强震，当局派遣部队和搜救团队前往灾区，传有多人身亡，但未获得证实。当局警告，未来可能发生余震及山崩。

当地时间凌晨约3时45分时发生地震，美国地质调查所（USGS）指出，震央在恩卡省（Enga）波尔盖拉（Porgera）以南约90公里处，震源深度35公里，没有海啸威胁。

政府官员鲁巴里（Isaac Lupari）发表声明说：「建议民众远离多层楼的建筑，可能发生山崩，请多加注意，准备好在发生余震时前往空地避难。」

这个地区盛产石油与天然气，埃克森美孚公司巴布亚纽几内亚分部表示，Hides Gas Conditioning Plant工厂建筑物受损，但所有员工「安全无虞」，非必要人员已经撤离。

自然灾害管理部主任麦基（Chris McKee）告诉法新社，他还没接获任何灾损通报，但有地区传出未经证实的伤亡事件。

他说：「（南高地省）曼迪（Mendi）传出有数人丧命，但未获证实，我不清楚确切的事发地点，这需要经过证实。」（译者：周莉芳/核稿：卢映孜）

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