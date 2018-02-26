下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月26日 下午6:20 最后更新 - 2018年2月26日 -18:20

（法新社雪梨27日电） 巴布亚纽几内亚内陆山区昨天凌晨发生规模7.5强震，今天有消息指出，据信有30多人丧生，救难队努力抵达受创最严重的灾区。

政府官员鲁巴里（Isaac Lupari）在声明中说，政府评估团队预计今天飞到这个区域了解灾情，且将动员军方协助恢复各项服务和基础设施。

他还说：「评估团队在此区了解情况后将提供相关消息。」

美国地质调查所（USGS）指出，震央在恩卡省（Enga）以南约90公里处，震源深度35公里。这个地区之后发生两起威力强大的余震，规模为6.0和6.3。

电话线已大多中断，但巴布亚纽几内亚「邮报」（Post Courier）引述赫拉省（Hela）行政官员班杜（William Bando）的话报导说有人员死伤。

报导说，南高地省（Southern Highlands）首府曼迪（Mendi）至少13死，附近的库图布（Kutubu）和波塞福（Bosave）据信也有18死。

报导还说，约有300人受伤，不少建筑物受损，而且传出山崩且出现天坑大洞。

「今日巴布亚纽几内亚」（Papua New Guinea Today）网站引述天主教神父哈尔（Pius Hal）报导说，至少有10人在地震引发的山崩中丧命，包括4名孩童。

法新社说无法证实上述死亡人数。

Neuer Inhalt Horizontal Line