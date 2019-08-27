此内容发布于2019年8月27日 下午9:20

（法新社巴西维洛港27日电） 在亚马逊雨林深处的一块土地上，农夫安德拉德（Aurelio Andrade）表示，砍伐森林是他和其他农夫在这个野火肆虐的偏远区域唯一的生存之道。

身穿迷彩T恤、头戴同款配色帽子的安德拉德表示：「在这里，我们没有得到联邦政府和其他人的支持，唯有上帝（支持）。」他的农地距离巴西西北部宏东尼亚州（Rondonia）维洛港（Porto Velho）120公里。

身材福态的安德拉德说：「为了生存，我们砍树、种草，让牛只有得吃。」他似乎没有察觉全世界对于这波近年最严重野火的抗议声浪。

大片土地光秃秃、没有树木，部分区域被烧得焦黑且野火仍在闷烧，这是全球面积最大雨林亚马逊雨林一再出现的景象。

安德拉德和妻子在他们的小块土地上住了19年，靠着饲养牛、马、猪、鸡和鸭子维生。

这对夫妻最初搬到此处时，这里是「无人之境」，安德拉德希望有关当局最终承认他是合法地主。

安德拉德农地围栏另一边，野火蔓延至他邻近农地。

虽然巴西有关当局部署数以千计名军人和消防人员，对抗吞噬亚马逊大片土地的野火，但安德拉德所在的地区通讯不佳或几乎没有通讯，因此这个地区似乎没人知道此事。

安德拉德彻夜难眠，担心邻近区域野火蔓延至他的农地，因此他密切监控野火动向。

他说：「我很害怕。每个晚上睡觉的时候，都担心野火可能导致非常严重的问题。」

「我整天都到围栏旁边来看，看烟雾在哪里、野火在哪里。」

专家表示，为了放牧或耕种，愈来愈多人在长达数月的干季以火耕清理土地，因此加剧今年的野火灾情。

即便像安德拉德的小地主，也被归咎为加剧土地破坏的始作俑者。

但安德拉德表示，他们别无选择。

他说：「即使是一个荒凉区域，都必须清理、燃烧（土地）和盖房子，让你和你的孩子有栖身之处。」（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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