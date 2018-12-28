巴西军方接掌里约治安将届满 恢复文人治理

此内容发布于2018年12月28日 上午3:20

（法新社里约热内卢27日电） 巴西军方掌管里约热内卢州治安的任务，正接近尾声。尽管部分指标显示，州内暴力事件减少；但在警方执行任务过程中，遭到杀害的民众却跃增。

即将卸任的巴西总统泰梅尔（Michel Temer）2月中采取激烈措施，签署命令授权陆军接掌里约热内卢州治安，理由是警方无能力控制武装强大的毒枭帮派。

自命令生效起，便担任里约热内卢州治安总监的陆军上将奈托（Walter Souza Braga Netto）今天表示：「我们的任务已完成。」

巴西贫民区早已使用陆军巡逻员维持治安，但由军方接掌治安，则是让将领取代文人政府当局来担任主要治安职位，并扩大动用军人支援警方。

联邦政府接管里约热内卢州治安，是巴西1985年结束21年军政府统治、回归文人政府之后，首度采取这样的措施。

这项任务会如期在12月31日结束。但即将在1月1日上任的里约热内卢州新州长伟泽（Wilson Witzel）已表明，他计划对毒贩采取强硬立场，包括在狙击兵协助下锁定他们。

伟泽和即将上任的巴西新总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）立场一致。曾任职业军人的波索纳洛认为，在一年有数万人遭杀害的巴西，应动用枪枝来解决犯罪问题。

在里约热内卢州内的巴西最大贫民区荷西亚（Rocinha），居民不太愿意谈论军方接掌治安的结果。服装设计师路易兹（Jose Luiz）说：「这项措施的政治意义大于实质效果，我认为情况没有任何改变。」

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