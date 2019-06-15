此内容发布于2019年6月16日 上午12:05

（法新社里约热内卢15日电） 巴西天主之城犯罪猖獗，让极右派的里约热内卢州长伟泽（Wilson Witzel）主张使用「飞弹」，将罪犯都轰上天。

伟泽上任后的前3个月，警察杀戮数量来到历史新高，他昨天在环球电视台里约电视频道（RJTV）播出的评论中表示，里约居民生活在一个「恐怖主义状态之下」。

里约天主之城（City of God）贫民窟暴力犯罪问题因2002年卖座电影「无法无天」（City of God）而丑声远播。伟泽说：「假如世界另一端的联合国授权，我们早就批准用飞弹把那里的人轰上天。」

伟泽这番话遭里约立法议会人权委员会主席索沙（Renata Sousa）痛批，据「圣保罗页报」（Folha de Sao Paulo）报导，索沙说，伟泽这番话「显露出独裁和暴力的心态」。

索沙还表示表示，伟泽的话展现出「歧视、藐视贫民窟内穷人的性命」。

官方数据显示，今年前3个月就有破纪录的434人在「警方干预措施」中丧生，比2018年同期增加17.9%。

这是国家公共安全研究所21年前开始记录警察相关杀戮事件以来，最高单季数字。

伟泽3月底告诉「环球日报」（O Globo），警察如今动用狙击手从远处摆平嫌犯，「命令很简单，假如有人带着突击步枪，这些人就必须以致命方法来处理掉」。

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