（法新社瓦伦西恩19日电） 巴西足球女将马塔（Marta）在球队于1比0击败义大利的比赛中进球，总进球数超越德国男子选手克洛泽（Miroslav Klose），成为在世界杯进球最多的选手。

33岁的马塔在比赛剩下16分钟时，为巴西罚进1球，这是她在世界杯的第17个进球，她表示：「这个纪录不单属于我，它属于我们全体。」

靠着马塔在比赛第74分钟的进球，巴西接下来将在淘汰赛阶段对上地主法国或是德国，那一球也让马塔超越克洛泽在世界杯16个进球的大会纪录。

对此，马塔打趣地说：「你们觉得他（克洛泽）会打消退休念头，再继续踢下一届的世界杯吗？」

澳洲以4比1击败牙买加后，和义大利、巴西3队同为6分积分，在比较进球数后，巴西在C组排名第3。

对于可能对上在击败奈及利亚后，战绩3战全胜、积分是完美9分的A组龙头法国，马塔并不畏惧。

她说：「能和主办国交手是种特权，球场将会回荡球迷的歌声。」

「不管那些粉丝是否支持我，我都热爱在大批球迷面前比赛，我只想为那些来现场看我们的粉丝上场。」

马塔被普遍认为是女子（足球）史上最伟大的球员，也被队友们誉为是其他想接管这项男性主导运动的启发者。

巴西后卫莫尼卡（Monica）说：「她对我们来说就像是个指标，我想她每年都在破纪录，不只对我们来说很重要，对整个女子足球来说也是，我很高兴她是巴西人。」

巴西后卫塔米瑞斯（Tamires）补充道：「我们有很多年轻球员冒出头，我希望她们能看马塔是怎么踢的，看看是什么能让她如此特别也这么不可思议，并向她学习。」

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