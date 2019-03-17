此内容发布于2019年3月17日 下午11:05

（法新社华盛顿17日电） 有「巴西川普」之称的巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天抵达华府拜会美国总统川普，巩固刚萌芽没多久的保守与民粹联盟，部分目的是对委内瑞拉加强施压。

巴西媒体报导，极右派的波索纳洛今晨偕6位部长飞离首都巴西利亚，同行者包括外交部长艾拉乌桥（Ernesto Araujo）、经济部长葛德斯（Paulo Guedes）与司法部长莫罗（Sergio Moro）。

他们在下午3时40分抵达华府郊区的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）。

波索纳洛抵达后上推特表示：「这是长久以来，第一次有不反美的巴西总统来到美国。」

这也是波索纳洛1月1日上任后，首次出访参加双边会议。他1月曾出席瑞士的达佛斯（Davos）峰会。

波索纳洛也将在华府拜会美洲国家组织（Organization of American States, OAS）秘书长，预定19日返国。

今天下午，白宫外聚集数十人抗议波索纳洛和川普的会面。示威群众高举标语，其中一张指责波索纳洛是「杀人犯」，和维权人士佛朗哥（Marielle Franco）之死脱不了干系。警方先前表示，波索纳洛只是恰巧和佛朗哥之死扯上关系。

川普和波索纳洛结盟，可能看到美洲两个人口最多民主国家的领袖针对多项区域议题齐心合作。

最迫切的议题是委内瑞拉危机。美国、巴西和其他数十国都承认反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）是以拉下总统马杜洛（Nicolas Maduro）为目标的委国临时总统。

说话强硬的波索纳洛很久前就说过景仰川普，他附和川普摒弃多边组织与左派政治，对内则以推广商业胜过环保考量的作法。

他和川普都有的民族意识，从波索纳洛的议员儿子爱德华多（Eduardo）和川普前策士巴农（Steve Bannon）的关系也看得出来。

爱德华多2月初宣布，他是巴农推广极右派民族主义价值与策略的「运动」（The Movement）组织一员。

波索纳洛昨天宣布，此行主要目的是签署协议，让美国得以进入巴西在赤道附近的卫星发射基地，但各界焦点多将放在与巴西交界的委内瑞拉局势发展方面。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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