此内容发布于2020年3月20日 上午4:05

（法新社里约热内卢19日电） 巴西总统波索纳洛的儿子、国会议员爱德华多加入美国总统川普批评中国隐匿武汉肺炎疫情行列，批评中国的做法如同「苏联独裁政权」在车诺比核灾行径，引发北京要求道歉。

35岁的爱德华多（Eduardo Bolsonaro）是波索纳洛（Jair Bolsonaro）的第3子。他17日在推特发文表示：「独裁政权再次选择隐匿某些严重事件，以逃避指责。他们原本可以拯救无数人命。」

他还写道：「中国有罪。而解决的方法是自由。」

中国驻巴西大使杨万明随后在推特以中文和葡萄牙文发文，要求爱德华多「向中国人民」道歉。

巴西下议院议长梅雅（Rodrigo Maia）不久后代表巴西国会为爱德华多的「思虑不周言论」致歉。

不过，中国驻巴西大使馆仍在推特发文，指责爱德华多延续川普对北京的敌意。

推文写道：「你的不负责任言论并不陌生，无非是模仿你的朋友。你最近去了一趟迈阿密，不幸感染思想病毒，毒害的是中巴两国人民的友好感情。...奉劝你不要争当美国在巴西的代言人，否则会栽大跟头。」

爱德华多本月7至10日随同父亲访问美国迈阿密（Miami），期间曾与川普共进晚餐。川普近日多次将武汉肺炎称为中国病毒。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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