此内容发布于2019年5月9日 上午8:05

（法新社里约热内卢8日电） 巴西极右派总统波索纳洛本周颁布命令放宽枪枝管制，开放卡车司机、律师和政治人物等数百万符合条件的民众可以公然携枪。专家称这项命令违宪，将助长更多致命暴力行为。

支持拥枪的波索纳洛（Jair Bolsonaro）主张对犯罪采取强硬态度的言论，助他去年当选。他昨天签署具争议性的放宽枪枝命令，全文今天发布，内容显示获准在街头或工作时携带枪枝的职业广泛，包括猎人、农民甚至部分记者。

曾任陆军上尉的波索纳洛辩称，此举是实践2005年的公投结果，当时接近64%的巴西民众反对一份法案，内容包括完全禁止贩售枪枝。

然而专家警告，在谋杀率已是全球数一数二的巴西，放宽枪枝管制，恐引发枪击暴力增加。

巴西2017年谋杀案件达6万4000件，每10万人口就有近31件，较联合国（UN）列为暴力猖獗的水准高出3倍。

提倡反暴力的「我来自和平协会」（Sou da Paz Institute）执行长马贵斯（Ivan Marques）表示：「我们可以预期，这类死亡人数将增加。」

新命令还将拥枪者每年可购买子弹上限，由原本的50发大幅调升至最多5000发，依持枪种类而定。

里约热内卢智库Igarape Institute的研究主任穆格（Robert Muggah）表示：「巴西民众将能够在不需要取得联邦警方正式许可之下，最多持有4把枪。」

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