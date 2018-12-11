巴西教堂传枪响 枪手杀4人后自尽

此内容发布于2018年12月11日 下午11:05

（法新社圣保罗11日圣保罗法新电）巴西今天发生枪击案，一名男子持枪闯入圣保罗（Sao Paulo）附近教堂，杀害4人后饮弹自尽，另伤及4人。行凶动机不明。

事件发生在圣保罗西北方100公里的工业城坎皮纳斯（Campinas），医护人员告诉记者，今天下午1时（台北时间11日晚间11时）左右，坎皮纳斯这间教堂刚结束弥撒，信众还在祷告时，一名男子带着左轮手枪和.38口径手枪进入，坐在信众后方。

坎皮纳斯警长温杜拉（Jose Henrique Ventura）告诉记者：「监视画面显示，他进教堂后独自坐下，没多久，就朝前方人群扫射。」

教堂外广场的警察听见枪声赶来，枪手连忙逃往祭坛，朝警察开火，但没多久就不敌警力，中弹倒卧在地。受伤后的枪手眼见插翅难逃，随即朝头部举枪自尽。

电视画面显示，身穿蓝色T恤的枪手倒卧在地，右手还握着手枪，左轮手枪则插在裤子里。

目击者莫瑞斯（Alexandre Moraes）表示：「好可怕，他闯进来，随机朝祷告的人们开枪。」

神父汤马斯（Amaury Thomazi）则在张贴于社群媒体的影片中说：「我12时15分开始主持弥撒，弥撒结束后，一名男子走进来朝人开枪，没人阻止得了。」

员警说，当时留在教堂的信众大多是老年人，「他对无辜的人开枪。真的是惨案」。

警方表示，枪手是49岁的系统分析师甘道夫（Euler Fernando Gandolfo），家住坎皮纳斯附近城镇伐利尤斯（Valinhos），无犯罪前科，尚未确定他行凶动机。

巴西暴力猖獗，去年共发生6万3880件命案，但随机枪案相对算罕见，很少看到类似美国校园枪案的公共场所枪击事件。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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