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巴西极右派新总统就任 吁同心振兴经济

（法新社巴西利亚1日电） 誓言打击犯罪与贪污的巴西极右派政治人物波索纳洛（Jair Bolsonaro），今天在首都巴西利亚国会前宣誓就任总统，展开4年任期。

63岁的波索纳洛誓言维护宪法。他在就职演说呼吁「社会与行政、立法、司法部门达成真正的全国协议」，在「没有意识型态偏见下」，振兴拉丁美洲最大经济体巴西了无生气的经济。

波索纳洛1955年出生于天主教家庭，曾为陆军空降部队一员，1988年转入政坛，之后连任7届众议员。这位支持独裁统治的争议性人物，因政治不正确的言行而有「热带川普」之称，并成功利用选民厌恶传统政治的心理攀上高峰，成为巴西新领导人。

波索纳洛在极高的民意支持下上任，巴西2亿1000万居民对他满怀希望，冀望他能肃清贪污，降低猖獗的犯罪，并重启深陷破纪录衰退的国家经济。

他曾表示将发布命令，放宽枪枝法令，允许「好」公民拥枪，以震慑和反制武装罪犯。

他也誓言挑战委内瑞拉和古巴的左派政府，并向意识形态盟友美国总统川普和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）靠拢。

波索纳洛从极度不受欢迎中间偏右总统泰梅尔（Michel Temer）手中接掌政权。在前总统罗赛芙（Dilma Rousseff）2016年因窜改政府帐目，掩饰财政漏洞遭弹劾下台后，泰梅尔实际上仅是看守总统。

波索纳洛曾表示，他决心撤销罗赛芙和目前因贪污入狱前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的决策。

他提议的措施包括进行政府瘦身、削减公共债务和展开国营企业民营化。（译者：陈政一）

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