巴西武装歹徒抢银行 警攻坚酿12死

此内容发布于2018年12月8日 上午4:20

（法新社巴西里约热内卢7日电） 巴西官员说，巴西东北部小镇米拉格雷斯今天清晨发生警匪枪战，警方成功遏止一批武装抢匪同步打劫当地两家银行，攻坚行动一共造成12人丧生，其中包括5名人质。

巴西东北塞阿拉州（Ceara）安全部长柯斯塔（Andre Costa）发表声明指出，一群火力强大的抢匪今天清晨抵达米拉格雷斯镇（Milagres），然后前往镇中心试图行抢，并与警方驳火。

最后共有6名抢匪被击毙，2名抢匪被逮，另外6人死于枪伤，其中第12名死者的身分无法立即确认。事发现场找到各式武器、爆裂物，以及作案用的3辆车。

柯斯塔在声明中指出，已在调查死者的身分和事件发生经过。

当地镇长蓝汀（Lielson Landim）告诉「圣保罗页报」（Folha de Sao Paulo），5名丧生的人质都是同一家人，其中包括2名孩童，他们是在机场回家的路上遭抢匪挟持充当人质。

柯斯塔并未说明人质是死于谁的枪下；不过蓝汀稍早表示，根据初步消息，他所知是抢匪杀了人质，警方杀了抢匪。

根据G1新闻网站，这些抢匪用一辆卡车封锁一条街道，拦住了载着这家人的车子，这辆车上还载有从圣保罗搭机前来一起庆祝耶诞节的亲戚。

G1报导说，当警察出现时，抢匪「处决」了人质，一些抢匪则逃脱了。

当地居民则是吓坏了。由于这起暴力事件，米拉格雷斯市政府今天暂停大部分活动，并要求居民留在家中，「直到秩序恢复」。

巴西是世界上暴力犯罪最严重的国家之一，去年发生近6万4000起谋杀案，杀人犯罪率每10万人有30.8件，比联合国认定的暴力频发水准高出3倍。（编译：吴佳颖/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting