下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月12日 上午10:09 最后更新 - 2018年2月12日 -10:09

（法新社里约热内卢12日电） 巴西今年森巴游行政治色彩异常鲜明，里约嘉年华热力达顶峰之际，各式讽刺行为也纷纷出笼，包括将巴西总统泰梅尔比作吸血鬼，以及嘲弄当地市长的超大臀部模型。

「森巴广场」（Sambodromo）嘉年华游行继昨晚热闹开跑后，将在今晚重新登场。游行活动一如继往，充满艳光、奇装异服、森巴舞曲与令人血脉贲张的感官刺激。

但除羽毛头饰、闪亮丁字裤和扮装舞者外，政治元素也大举入侵今年活动。

巴西是拉丁美洲地区的最大国家，且才刚开始从史上最严重经济衰退阴影走出来。在里约等城市，暴力犯罪案件急遽增加；10月的总统选举即将到来，但巴西政治仍充斥腐败，并欠缺领导人才。

里约嘉年华仍自称「世上最顶尖的大秀」，但不论是互相较劲的13间森巴学校，或是把森巴广场挤的水泄不通的7万2000名观众，都受巴西的高涨民怨波及。

昨晚游行中，里约市长克里维拉（Marcelo Crivella）也成为攻击目标。

身为一名福音派巨型教会主教，在天主教大斋首日、「圣灰星期三」（Ash Wednesday）登场前夕，克里维拉毫不掩饰自己对嘉年华过度纵欲的不满。

尽管嘉年华会为里约带来巨大收益，克里维拉仍将活动补助金砍半，甚至拒绝出席森巴广场游行。

森巴学校「图尤提天堂」（Paraiso do Tuiuti）为表反击，在花车上装置了一具巨大粉色臀部，影射里约市长。

「图尤提天堂」也拿总统泰梅尔（Michel Temer）作文章，在昨天游行时以吸血鬼德古拉形象扮演他。民调显示，中右派的泰梅尔是巴西史上最不受爱戴的总统。（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line