此内容发布于2019年7月20日 上午4:35

（法新社里约热内卢19日电） 国营的巴西石油公司（Petrobras）今天指出，因为担心违反美国制裁禁令，公司拒绝为两艘伊朗货轮提供燃油，缺乏燃油的两艘货轮已经停在巴西港口长达数周。

巴西南部巴拉纳州（Parana）的巴拉纳瓜港（Paranagua port）一名官员告诉法新社，据信隶属伊朗Sapid船运公司的Bavand号及Termeh号，在上月初抵达巴拉纳瓜港。

巴西石油公司声明表示，公司拒绝提供燃油「给这个出口商，因为出口商承包的伊朗货轮和拥有这些船只的伊朗公司，都遭到美国的制裁」。但声明并没有确切指名出口商。

声明还写道：「如果巴西石油公司供油给这些货轮，恐会面临被列入同一份制裁名单的风险，这会对公司造成严重损害。」

巴西石油公司在美国纽约和巴西圣保罗皆有上市。

巴西新闻网站G1报导，这两艘伊朗货轮曾载着可制成肥料的尿素抵达巴西，并运载玉米返回伊朗。

Sapid船运公司尚未立即回应法新社的置评要求。

自从伊朗上个月击落美军无人侦察机后，美国与伊朗在波斯湾地区的紧张局势不断升温。

美国总统川普去年宣布退出伊朗核子协议后，华府当局便针对德黑兰当局、跟伊朗有关的企业实施一系列的制裁。（译者：吴升鸿/核稿：陈彦钧）

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