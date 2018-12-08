巴西神棍疑灵疗骗色 受害女性出面控诉

（法新社里约热内卢8日综合外电报导）巴西数名女性出面指控国际知名度不低、自诩为精神治疗师的戴法瑞亚（Joao Teixeira de Faria），指他藉口为她们「治疗」忧郁等疑难杂症之名性侵。

76岁的戴法瑞亚以「上帝的乔艾欧」（Joao of God）名号为人所知。受害女性于昨晚在高收视的环球电视网（Globo）一个节目里，指控戴法瑞亚性侵。

荷兰编舞家摩斯（Zahira Leeneke Maus）及9名不愿具名的巴西女性指控戴法瑞亚逼迫她们为他自慰或口交，坚持这是唯一将「净化」能量转移给她们的方式。

摩斯还告诉节目，自己遭戴法瑞亚性侵。

里约「环球日报」（O Globo）稍晚也报导，另两名女性也对戴法瑞亚做出类似指控，使整体受害人数增加至12人。

据受害女性的说法，她们是在2010年到今年初之间遭戴法瑞亚玷污，受害者当时都是30多岁；戴法瑞亚是在首都巴西利亚附近阿巴迪亚尼亚（Abadiania）镇里他所设的「灵疗医院」里犯下恶行。

环球旗下的G1新闻网则附上一份戴法瑞亚的声明表示，他在过去44年以自身力量治疗了数千人，并「严予驳斥这些对他治疗时出现不当行为的指控」。

戴法瑞亚声名远播，除在巴西，美国、欧洲及澳洲也都有他的追随者。美国的电视名人欧普拉（Oprah Winfrey）2013年还拜访过戴法瑞亚，研究他的「神迹」。

先前已有数家媒体对戴法瑞亚所声称的治疗能力做了调查报导并予批判，有些媒体曾揭发过他涉性侵和其他不当行为，但戴法瑞亚从未因此遭起诉。（译者：侯文婷/核稿：陈亦伟）

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