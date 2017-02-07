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此内容发布于2017年2月7日 上午10:05 最后更新 - 2017年2月7日 -10:05

（法新社里约热内卢7日电） 巴西联邦部队今天开始恢复当局对圣埃斯皮里图州（Espirito Santo）的控制，据传当地因为警方罢工，已有数十人遭到杀害。

警方4日停止巡逻维安任务后，当地罪犯迅速失控，电视台由首府维多利亚（Vitoria）传出的画面显示，出现许多劫掠、枪击和劫车的场面。

圣埃斯皮里图州政府发言人桑托（Espirito Santo）告诉法新社，联邦政府昨天开始调派的约400名部队如今已经进驻。州长办公室表示，今天会部署更多部队，依计画总数将达1200人。

国防部长钟曼（Raul Jungmann）昨天与地方官员举行紧急会谈后表示：「军队已部署街头，今后几小时会有更多部队到达，我们将达到所需要的数量。我们决心恢复这个州的平静与秩序。」

官员表示，原本已完全停驶的巴士重新开始服务，但环球电视新闻网（Globo）报导，它们入夜后仍将停驶。学校已连续第二天停课。

据环球电视网报导，自圣埃斯皮里图州4日爆发动乱以来，已有68人遭杀害，「每日日报」（Folha）则报导，三天来死亡人数超过50人。

警方罢工的诉求是改善工作条件和加薪。法院已宣告这次罢工违法，州警察局局长也遭到撤换。

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