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此内容发布于2018年9月16日 下午11:50 最后更新 - 2018年9月16日 -23:50

（法新社圣保罗16日电） 扫街拜票时遇刺的巴西极右派总统候选人波索纳洛（Jair Bolsonaro），腹部伤口引发并发症接受手术后，今天转出重症病房。

圣保罗爱因斯坦医院（Hospital Albert Einstein）医师团表示，波索纳洛12日因肠道阻塞接受手术，现已转往「半重症病房」。

63岁的波索纳洛本月6日在巴西东南部米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）兹灰福拉市（Juiz de Fora）造势时，遭左翼攻击者刺伤，这一刀伤及他大肠，并失去全身约40%的血液。

院方今天发布声明表示，波索纳洛处于良好的临床病理状态，没有发烧，但得继续透过鼻胃管进食。

波索纳洛之子、里约热内卢市议员卡洛斯（Carlos Bolsonaro）上传影片，显示父亲靠助步器协助在医院走廊走动，和医护人员有说有笑。

医院外，包括许多摩托车骑士在内的约200名支持者，挥舞旗帜并竖起一个带有波索纳洛肖像的巨大气球展现支持。

距10月7日总统大选仅剩3周，院方并未说明波索纳洛何时可以出院。他的竞选总干事曾于事发后表示可能住院10天，但现在看来留院时间可能会更长。

退役陆军上尉波索纳洛曾因厌女和恐同言论引发民怨，但民调显示，他享有26%支持率，遥遥领先人气居次的左派候选人葛梅斯（Ciro Gomes）。

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