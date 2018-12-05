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此内容发布于2018年12月5日 上午5:20 最后更新 - 2018年12月5日 -05:20

（法新社里约热内卢4日综合外电报导）巴西里约热内卢州候任州长、极右派的伟泽（Wilson Witzel）表示，将在州内部署监视摄影机和无人机，以打击犯罪，近日就会启动3万台摄影机的招标工作。

伟泽利用国内极右派政治风潮趁势而起，赢得10月州长选举，预定明年1月就任。

他昨晚在记者会上宣称：「安全至上」，尽管里约热内卢州（Rio de Janeiro state）的财政已濒临破产多年，为此他将不惜重金投资相关设备与措施。

伟泽今天前往以色列，考察可用于监控武装贩毒帮派行动的无人机。

巴西「环球日报」（O Globo）指出，据了解伟泽考察的无人机包括附带武器的战斗款式，可以瞄准潜藏于人口稠密贫民窟的帮派成员。

此外，他也参考了含人脸辨识功能的以色列制摄影机。

当记者试图确认相关细节时，伟泽的联络团队并未证实上述消息。团队仅表示，伟泽的以色列行程十分「多元」，其中包括「研究无人机科技」。

伟泽和同为极右派的巴西候任总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）都誓言强力打击犯罪。根据官方纪录，里约热内卢州去年共发生超过5300件谋杀案。

伟泽曾于当选后宣称，准备赋予警方狙击手当场击毙武装犯罪分子的权力，即便执法人员并未遭受生命威胁。他的这番言论引发争议。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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