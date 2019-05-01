此内容发布于2019年5月2日 上午1:35

（法新社巴黎1日电） 数万人在五一劳动节这天走上法国巴黎街头游行，平静的活动在一群黑衣人对警方丢东西试图煽动作乱后变调，最后得靠警方出动催泪瓦斯，才缓和一场「被暴力绑架」的混乱场面。

包括工会成员、「黄背心」示威者、反资本主义人士都在今天走上街头，声势之浩大，让安全部队不敢掉以轻心。

由于总统马克宏（Emmanuel Macron）下令，若遇到暴力状况，须采取「极为坚定的立场」，有超过7400名员警奉命上街维持秩序。

冲突起火点在蒙巴纳斯大道（Montparnasse Boulevard）附近，当时工会成员和黄背心示威者正在静静吃午餐时，数百名黑衣人从人群中迂回前进，来到游行队伍前头。

突然间黑衣人向前猛冲，朝安全人员丢掷瓶罐与人行道脱落的石块，一边还高声大吼：「大家都讨厌警察！」

警方随即展开反击，他们冲向作乱分子，对他们投掷「刺痛防暴手榴弹」（Sting Ball Grenades）并出动水柱驱散，双方冲突超过一个小时，催泪瓦斯浓浓的烟雾弥漫空气中。

强硬派示威者和单纯想庆祝劳动节而上街的群众也有些许摩擦。

一名工会成员被「黄背心」示威者辱骂后回呛：「我月薪1200欧元（约新台币4万2000元），跟你们没两样。」

内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）前往医院探视受伤员警时表示，传统劳动节假日被部分示威群众的「暴力绑架」。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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